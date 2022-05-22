BWF超級500系列泰國羽球公開賽今天（22日）是決賽日，在精彩的女雙三局大戰後，就是台灣球迷期待的戴資穎上場，和中國大陸陳雨菲重演去年東京奧運金牌戰戲碼，首局小戴主動出擊且掌握度較高，靠著一波連得7分擴大領先分差，以21比15拔得頭籌。

第1局兩人按照自己的策略應戰，一開始雖然有點小失誤，但小戴相當積極，有機會就不放棄搶攻，靠著一次直線下壓強勢攻擊，以及一次靈巧的出拍取分，以11比7進入技術暫停，回到場上後小戴靠著陳雨菲失誤及自己多變的打法持續穩住領先，並慢慢擴大分差，在陳雨菲再一次回擊出界後，小戴收下首局。

這是戴資穎和陳雨菲從去年東京奧運後，相隔約9個月首次交手，也是兩人生涯第20次過招，過去19次對戰，小戴擁有15勝4敗優勢，不過包括奧運「銀」恨那場，今天之前雙方近4次對壘小戴吞下3敗，此役力求討回面子。

進入第二局戰戴資穎處於被動局面，前半段以8：11落後，戴資穎處於落後要追分，直到17：20讓陳雨菲先取得聽牌，最終戴資穎號人17：21丟失一局，兩人戰成平手。