醫護人員以剖腹方式產下3100克女嬰，母嬰均安。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

南投縣22日新增本土個案為953例，南投縣疫情變應中心接獲通報，衛生福利部南投醫院今天有1名26歲染疫孕婦上午9點多推進產房，09點41動刀剖腹，09點50產出1女，母嬰均安，成為該院為確診孕婦接生的第2宗案例。

南投醫院指出，家住草屯的確診孕婦，5月20日住進南投醫院，因懷孕37週，醫師使用抗病毒藥物治療，並由婦產科醫師顏稟嶪以剖腹方式產下3100克女嬰，顏曾在5月15日同樣為確診孕婦接生，這是他經手接生的第2件案例。

疫情期間，為讓確診孕婦能順利生產，南投醫院準備獨立手術室，關閉正壓空調，並做環境防護避免染污。嬰兒出生過程，院方進行標準COVID-19防護，除了送入保溫箱，並為女嬰執行人生第一次的PCR，採檢結果到中午12時許後確認陰性。

南投縣目前已有3名確診孕婦生產。自然產首例在埔里基督教醫院， 28歲仁愛鄉孕婦到埔基產，無症狀，經PCR檢測陽性，使用抗病毒藥物治療，順利生產；而另2例發生在南投醫院都是剖腹產。