苗栗縣提供視訊診療的醫療院所。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗常設社區篩檢站時間地點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天22日新增新冠肺炎本土確診1636例，因應疫情變化，衛生局指出，即日起泰安、南庄及獅潭鄉，幅員廣大、交通不便的山地跟平地原住民地區，只要快篩陽性由醫師評估後，即列為確診，不用PCR。

衛生局指出，今天確診者其中男性826人、女性810人，年齡分布1歲以下至97歲，因應疫情變化，目前居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象以及65歲以上長者等4類對象，使用快篩檢驗陽性，經醫師診斷確認後，即為確診。

另外，中央指揮中心5月21日宣布再擴大「快篩陽即確診」適用對象，納入幅員廣大、交通不便的山地跟平地原住民地區及離島地區快篩陽性，由醫師診斷評估確認後即為確診，不用PCR。

因此23日起居住於泰安、南庄及獅潭鄉的民眾，若快篩陽性時可透過視訊或現場看診，由醫師診斷確認後，即為確診，泰安鄉有泰安診所及泰安衛生所、南庄鄉有南庄衛生所、獅潭鄉有獅潭鄉衛生所，請鄉親多加使用。

快篩陽性者皆不適合外出，故建議視訊診療為原則，以減少社區暴露風險，若有視訊診療困難，可由親屬輔助視訊或自行拿陽性快篩試劑至醫療院所完成確診判定和領藥。

考量疫情嚴峻，衛生單位量能緊繃，徐耀昌縣長感謝醫療現場最前線醫療人員的辛勞，基層診所也投入診療運作，加入篩檢、看診、給藥，提供一條龍服務，不論大小醫院、診所都是本縣最堅強有力的防疫夥伴。

也提醒民眾，快篩陽性患者不要直接跑醫院急診，多利用社區篩檢站或醫院防疫門診，讓醫院及急診室回歸收治中重症及其他緊急醫療需求的任務。