高爾宣與大9歲的「CHING G SQUAD」成員芮德多次被目擊出雙入對，高爾宣21日晚間在IG表示，他戴芮德返家時，遭到狗仔逼車跟拍，讓兩人緊張到發抖，高爾宣所屬公司龍大謝今回應「這次突發事件，二位當事人目前心情已平復，爾宣謝謝大家的關心，爾宣尊重每個人的工作職責，請媒體朋友執行工作時保持安全距離及注意安全」，也表示「爾宣與芮德Red二人關係穩定，謝謝大家祝福」，首度公開承認戀情。

高爾宣表示，他與芮德吃完火鍋要騎車回家時，遭遇不明人士跟車，一開始他以為對方要右轉，因此放慢車速，等待對方超車，但車子一路尾隨，甚至開上人行道並倒車等著他們，讓他覺得遇到怪人了。高爾宣只好停車上前詢問對方狀況，還考慮是不是該報警，後來發現是狗仔才鬆一口氣。他事後在IG發文「嚇死我了！請遵守交通秩序跟規則，注意安全跟健康，不要跟這麼近啦！辛苦了～謝謝。」

24歲的高爾宣與芮德因合組嘻哈團體「CHING G SQUAD」而結緣，兩人在2020年就曾傳出緋聞，高爾宣當時在IG上回應：「我會約芮德吃飯，婁（婁峻碩）最近忙比較少約，我跟Chris（唐仲彣）會一起看診，去公園曬太陽，跟朋友出去很正常吧。」去年底高爾宣被問到與芮德的關係時也以「這不是新聞了」回應。高爾宣日前為電影《野夏天》創作電影主題曲，出席電影首映會時，芮德低調愛相隨，如今，小倆口終於被狗仔逼得不得不大方戀愛了。