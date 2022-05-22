蔡英文總統今向「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會活動」致詞時表示「臺灣需要WHA，WHA也需要臺灣」，PTT網友酸「又在大內宣」、「自以為別人需要」、「人家有這樣說嗎？」「以前側翼不是還罵WHO和譚德賽？」

蔡英文總統今（22）日凌晨以錄影方式，為「海外僑界赴日內瓦聲援推動臺灣參與世界衛生大會（WHA）活動」致詞，感謝鄉親在第一線為臺灣發聲；並強調積極貢獻國際醫療公衛的臺灣，不應該被排除在WHA外。臺灣先進的醫療衛生成就和能力，一定能為維護全球健康，帶來強勁的力量，「臺灣需要WHA，WHA也需要臺灣」。

蔡英文表示，臺灣絕對有能力參與全球防疫體系，也願意做出貢獻。這兩年多來，臺灣透過公私協力，捐贈口罩給全球80多個國家，充分展現「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」的精神。

蔡英文強調，積極貢獻國際醫療公衛的臺灣，不應該被排除在WHA外。我們會繼續讓全世界聽到臺灣的聲音，「臺灣需要WHA，WHA也需要臺灣。」

對此，PTT網友表示，「又在大內宣」、「看好了世界，臺灣只示範一次」、「以前側翼不是還罵WHO和譚德賽？」「真的超有臉」、「自以為別人需要」、「人家有這樣說嗎？」