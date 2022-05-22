文大董事長由陳泰然出任後，邀請台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞擔任董事，如今傳出兩人皆請辭，在於董事會鬥爭持續，甚至涉及法律訴訟還有文大商學院新校地有關。面對爭議又起，陳泰然否認，已故老董張鏡湖之女張海燕則說，風波源於有心人士見縫插針，胡扯造謠。

文大董事會派系鬥爭持續多年，前董事長張鏡湖辭世，董座一職空缺許久，直到今年2月由法院裁定陳泰然就任，更邀請管中閔、蘇慧貞、教育部前部長吳清基等人加入董事會，被稱為「頂大派」，外界對此人事安排充滿期待，盼校內高層人事惡鬥能到此為止。

不過，陳泰然才上任3個月，卻傳出原本力挺陳泰然的管中閔與蘇慧貞雙雙請辭。據了解，問題還是出自於高層人事鬥爭未平，力抗校友派的張鏡湖家族派系，如今分裂成以張海燕為首的「舊家族派」，和董事彭誠浩、白省三、王寶輝等人的「類家族派」。

同時也傳出，陳泰然為了穩定家族派，將張海燕聘為有給職駐校董事，並將與張家父女關係密切的前文大法學院院長許惠峰，聘為董事會法律顧問。

另外也有消息稱，許惠峰透過張海燕，向董事會請款，要求給付替校方進行的多項法律訴訟費。而張海燕另向陳泰然提出新台幣3億元款項的需求，以租下位於和平東路青田街口的青田郵局若干樓層，作為文大商學院新校區，以帶動招生。

對此，陳泰然低調回應，說明沒有這些事情，強調董事會與校務運作一切如常。

張海燕則說，以上傳聞皆為不實說法，很明顯的是有心人士造謠，見縫插針，一切都以陳董事長的說法為主。

至於辭去董事職務的蘇慧貞則回覆確有此事，以簡訊簡短說明已離開文大董事一職。管中閔方面，未取得個人說法，僅台大代表回應，文大董事會相關事宜，請詢問文大董事會。