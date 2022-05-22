今年國中教育會考今天結束，試務人員出闈。（教育部提供／林志成台北傳真）

明年國中教育會考的命題方向及題型是什麼？全國試務會主委宋曜廷今天表示，題目難易適中、生活化及素養化不會變，但將考更多跨領域、同一科目不同章節統整的題目，同時也因為命題素養導向而導致題幹敘述變長，但考試題目數量將因此減少。

今年國中會考是適用108課綱的第一屆，但出題方式跟以往有很有許多不同，譬如許多題目的敘述變長，有些科目的總題數減少，像社會科、自然科分別只有54題、50題，比去年的63題、54題，分別少了9題、4題。

宋曜廷指出，今年會考許多試題取材著重考生學校學習與生活經驗的結合，透過真實情境脈絡進行提問，引導學生探究課堂所學與生活的關連性，屬於「情境題」。像國文科第11題，素材為一則「背包與健康」說明，選項以圖表方式呈現背包的背法與放法，就是屬於「情境題」。

宋曜廷說，「情境題」在題幹或選文中提供較多的資訊，考生需解讀資訊以探究相關議題，為避免部分篇幅較長的試題增加學生的整體閱讀負擔，各科以調整單題與題組比例、調降總題數等方式，維持試題本的總字數與往年相當。

明年會考怎麼考？宋曜廷說，題目會是「難易適中」，而且維持生活化、素養化的方向。像今年自然科、社會科、英語科閱讀題目總字數分別是8800字、9800字、3200字，明年在維持相同數字量原則下，會適度調整考題數量，如果素養題偏多，題目數就會減少。

此外，宋曜廷進一步指出，明年國中會考各科試題，跨領域科目會多一些，例如地理科和歷史科結合的題目；同時，，也會增加統整題，也就將同一科目不同章節的觀念整合在一起起。