本土新冠疫情讓各大醫院都塞爆確診病患，醫療照護人力拉警報，指揮中心日前放寬護病比至1比9，引來基層反彈，指揮官陳時中今天則表示，將加發津貼給予第一線醫護人員，每人每班最高可領到1萬8的津貼，希望大家多辛苦，一起撐下去。

為平息第一線醫護人員的怒火，陳時中今天表示，相關照護津貼將以工作量來計酬，每人每班照顧一名病患可領到2000元津貼，若不滿5名病患，則視同照護5名病患開始計酬，各醫院須依照當班照護比例，來給予第一線醫護相對應的獎金。

舉例來說，若以最高護病比1比9計算，第一線護理人員每班可領到1萬8，但陳時中表示，除津貼將提高之外，目前暫無調整護病比的打算，何況1比9的護病比為各醫院的天花板，並非要求每一間醫院都要照1比9的護病比來調配人力。

若調高護病比仍有人力缺口何解？陳時中說，會先從醫院自己的長照機構照服員來挪動人力，由於這些照服員過去都曾是護理人員，也與醫院長久以來有配合默契，相信轉換起來速度會較快，希望這段時間大家多辛苦，但獎勵部分，最快明天醫療應變組召開會議後，就會發公文要求醫院執行。