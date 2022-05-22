新北今新增2萬698例確診。(新北市衛生局提供)

侯友宜說，新北市居家照護啟動迄今，已照護近30萬人，對於醫療量能保全，新北在疫情浪頭上，提出5大首倡。(新北市衛生局提供)

新北今新增2萬698例確診，比昨略降，居隔列管4萬1270人，居家照護有12萬848人，可解隔1萬6209人、預計康復解隔1萬6277人。新北市長侯友宜表示，從本土確診曲線圖來看，雖然看起來這兩、三天都在2萬多左右確診個案，有趨緩現象，都這兩天都假日，後續還須密切觀察。

侯友宜說，新北市居家照護啟動迄今，已照護近30萬人，對於醫療量能保全，新北在疫情浪頭上，提出5大首倡，讓新北市先行，其他縣市再跟進，新北市全國第一在4月11日提出居家照護、輕重分流，隨後一周開始跟進，新北率先帶動居家照護。

4月22日提出居隔轉型，希望釋出公衛與行政人力；5月1日提出快篩陽視同確診，顧好脆弱族群，11日 PCR陽及早收案，快速銜接族投；20日分群照護，固守中重症者。

侯友宜說，自4月11日迄今，12家核心醫院、620家基層診所及29區衛生所，累計照護近30萬人，基層診所派案已達35％、每日可達6000人，大家一起並肩作戰才能保存醫療量能。

侯友宜進一步說明，4月22日新北市首度提出「居隔轉型」，減少公衛負擔釋出人力固守居家照護」，化被動管理為主動自我管理，也是新北市先提出；另新北也提出快篩陽視同確診，新北的快篩陽PCR陽性預測值97％，中央已陸續開放，最後新北也提出分群照護，緊急狀況需就醫，就啟動綠色通道或119送醫。