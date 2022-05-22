女星元元（吳婕安）以天使臉孔、魔鬼身材和傻大姐的呆萌個性，還被網封為「呆萌女神」，人氣很夯的元元活躍各大綜藝節目外，她在社群網站也擁有高人氣，而元元近日則罕見公開雙胞胎妹妹，姐妹花難得一起泡湯，雙姝不只美顏神複製，就連好身材也相當吸睛，兩人難得同框泡溫泉，畫面也讓網友大飽眼福。

元元昨（21日）在Youtube頻道分享和家人到宜蘭渡假影片，元元還難得介紹自己的雙胞胎妹妹「琦琦」，元元和琦琦都擁有一張經精緻童顏和前凸後翹的好身材，身為直播主的琦琦還因性感、火辣的穿搭風格，常被誤以為是姊姊。

不吝嗇放送福利的元元，還揪妹妹一起泡溫泉，兩人圍上浴巾、坐在浴池中談心，元元才說出，原來姊妹倆因為小事糾結、吵架，已經1年多沒聯絡，所以趁這次渡假的機會，希望能把心結解開，琦琦則感性說，姊妹之後若再吵架，要在當天就把話說開，最後，兩人在鏡頭前和好，還一起手比愛心大和解。

元元和琦琦泡湯畫面相當吸睛。（圖／取材自元元 Youtube）

姊妹一起手比愛心宣布和解。（圖／取材自元元 Youtube）

元元還故作吃味說：「我覺得吵架都不是重點，重點是我的雙胞胎妹妹身材比我好」，她甚至還要拉開琦琦的浴巾，畫面讓人看了臉紅心跳，而在姊妹的泡湯合照中，元元和琦琦除了一張俏麗顏值相當吸睛外，兩人的浴巾甚至都快包不住豐滿上圍和水嫩肌，絕美畫面更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。