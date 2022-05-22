中央流行疫指揮中心22日公布全國本土確診7萬9441例，台中市本土確診新增7250列，比起昨日7989例本土確診個案，減少739例，台中市長盧秀燕表示，減少9％的染疫個案，是假日效應或疫情趨緩現象還要再觀察，不能掉以輕心，市府也發起「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫，針對托嬰

、長照等8大類機機構工作人員近2萬5000名左右，明天起發出近5萬劑快篩，讓他們安心上工。

盧秀燕於防疫記者會表示，統計至今日上午為止，台中第一劑疫苗涵蓋率91.05％，第二劑85.43％，第三劑67.19％，第四劑(第二次追加劑)接種268人，總計接種人次近690萬人次。

有鑑於中央公園、童綜合醫院兩處大型篩檢站越來越多人使用，盧秀燕說，中央公園的部分昨日一共篩檢996人，提供診療服務558人。

梧棲童綜合醫院昨日篩檢746人，提供診療服務708人，市府也會緊盯疫情趨勢，滾動式檢討設立其他的大型篩檢站，增加整體篩檢、給藥的量能，服務市民。

盧秀燕表示，在疫情嚴峻時，除了市府、衛生局、民政局

、環保局，跨局處許多公務同仁都在堅守防疫，服務市民之外，還有許多人在兒少或社福機構的第一線，陪同不便的市民、長者對抗疫情，為讓這些工作人員更加安心，市府要執行「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫。

市府暖心篩劑支持計畫將針對在托嬰中心、居家托育、幼兒園、長照機構（含附設日照中心）、康復之家、老福機構（含附設日照中心）、兒少安置機構、身障機構等處服務的工作人員，提供每人2劑快篩。統計這些機構的工作人員數近2萬5000名左右，市府預計會發出近5萬劑快篩，讓他們安心上工。