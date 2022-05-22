國內本土疫情狂燒，至今未見高峰，根據中央流行疫情指揮中心公布資訊統計，這波本土疫情至今累積490例死亡個案中，超過55%都是在確診五天內快速死亡，包括19%確診與死亡日期同一天，14%確診隔天死亡。

5月中北市議員揭露雙北5月上半月火化的確診遺體數量，比中央公布的全國死亡人數還多，痛批指揮官陳時中是否「選擇性公布」，為了蓋牌「搞黑數」參選，並呼籲陳時中應該「先誠實再參選」。

而根據指揮中心4月1日至5月21日以來，公布「經審查判定死因與新冠肺炎有關」的共490例死亡個案，其中93人確診與死亡日期在同一天，69人確診隔天就死亡，43人確診日期在死亡日期之後，分別占490名個案之18.9%、14%、9％。以上三種情形約占公佈死亡人數的42%，另有110人是確診後5天內就死亡，占22.6%，其餘約35.5%是確診超過五天才死亡。

前疾管局局長蘇益仁表示，正常照顧情況下，通常死亡會發生在確診後第二周到第三周中間，確診和死亡時間很靠近的比例不低，反映防疫體系和醫療體系都有問題。發病後無法趕快確診，是防疫體系出問題，確診後很快就死亡，是醫療體系有問題。

蘇益仁也表示，65歲以上年長者等重症高風險群，愈早給藥愈好，理論上是5天內，最好是1到3天內，藥有即時給，就能減少7、8成輕症變重症。至於有吃藥的人裡面有多少人死亡？蘇益仁表示，這也是應該要公布的重要資訊。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，這波Omicron死亡時間相對比較短，但是否有投藥太慢？我不認為有關。他表示，若一開始就重症，時間點也沒辦法再投藥了，投藥的適應症是屬於輕、中症還未上氧氣，才會予以投藥 一天內就死亡者，一天內各樣急救措施都已經放上去，那時也沒辦法投藥了。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也補充表示，投藥是指口服藥，很多個案到醫院後，如果還不是立刻進行急救，還可以住進加護病房，幾乎都有給到瑞德西韋來治療中重症以上情況。若發病速度快，醫院評估是中重症以上，需要使用氧氣就已經不屬於口服投藥對象，會給予瑞德希韋或是抗病毒藥物治療。