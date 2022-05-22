小甜甜日前上衛視中文台《一袋女王》與孫鵬、詹子晴及楊昇達在節目中分享脫單大絕招及約會必中密技。

小甜甜說當時已經單身8年，接到一位好友來電說要介紹乾弟給她認識，她問對方資料後發現，不只是年輕還小她8歲以上，頓時心想怎麼可能會成，但好友還是要小甜甜提供比較不像本人的照片，於是她挑了幾張最瘦時期去學插花時的氣質照片，還刻意挑下巴較尖或不是正臉的照片，沒想到照片一給就中，老公看完照片就約她出來吃飯。

小甜甜說以前出門約會總會大濃妝、大耳環加滿身香水，但跟老公第一次約會時，她只化了淡妝，走做自己的自然休閒路線，反倒讓他一見鍾情。不過，小甜甜真正打動老公的原因是有次他要去樂園打工，工作內容是要穿著全套玩偶裝與遊客互動並拍攝短片，當時他問小甜甜要不要陪他去，小甜甜二話不說立刻答應。

於是當天小甜甜就以工讀生的身分，除了照顧好包含老公在內的3位玩偶裝人員，還幫忙發傳單，邀請遊客參加活動，並幫遊客與玩偶一起拍照，小甜甜說當下並不在意有沒有被認出她是藝人，只想把工讀生的工作做好，但老公看到她願意放下藝人身分，陪著自己吹風日曬，至今仍是滿滿感動。本集將於明（23日)晚10點在衛視中文台播出。