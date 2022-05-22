港府於13日發表《二零二二年第一季經濟報告》和二零二二年第一季度的本地生產總值修訂數字，今年實質本地生產總值增長預測由《財政預算案》公布的2％至3.5％，向下修訂至1％至2％。香港總商會主席阮蘇少湄今（22日）表示，通關對經濟復甦至為重要，因為香港是外向型經濟，防疫措施嚴謹已讓香港不少人才及生意流失，呼籲港府應盡快公布通關路線圖。

阮蘇少湄表示，就算不能即時通關，仍希望港府與北京商討，是否可以率先採用閉環式通關，容許商界點對點探訪等，透過風險管控，有序地恢復部分經濟活動。至於與海外通關，她認為，也有條件放寬，因為港府的自主性較高，而透過國際人才維繫香港國際金融中心地位，同樣助復甦香港經濟。

對於香港是否須要推行全民檢測，阮蘇少湄認為，目前香港民眾的防疫意識已提升，不少人在上班上學前已進行快篩，若現階段推行全民檢測，社會將付出很大的代價，對商業活動也將構成負面影響，未必具成本效益。