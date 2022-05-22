台北捷運因為方便快速、乾淨整潔，是不少通勤族搭乘大眾交通工具的首選之一，不過卻很少人會注意到，捷運站內的天花板其實藏有小巧思，必要時還能救你一命！

台北捷運日前透過臉書粉絲團，分享捷運冷知識，並向網友提問「天花板上的鋼絲玻璃有什麼用途？」緊接著釋出兩個選項，要眾人解答，究竟只是單純的「時尚輕隔間」，還是「防煙消防設施」。

隨後北捷也在留言區公布正解為「防煙消防設施」，並進一步解釋，捷運車站內的天花板上，常會看到許多鋼絲玻璃，它們其實就是「防煙垂壁」，是防止發生火災煙霧漫延的主要消防設施之一。北捷強調，「防煙垂壁使用不燃或者阻燃的材料，火災時能夠有效阻止濃煙和熱氣，阻擋水平流動漫延到其他空間，在火災發生時，人員才可以安全進行疏散」。

答案一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「原來那是防煙消防設施，從小看到現在都不知道」、「原來有這種功能喔？長知識了」、「以前看到都沒特別留意，還以為是裝飾」；過去也有內行人解釋「火災時煙向上竄，這會將煙區隔開，然後啟動抽風機將煙排出」、「以捷運站為例說明，防止濃煙從月台層竄到大廳層，月台層則有排煙系統把煙抽出去」。