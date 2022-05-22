白沙屯媽祖(20)日凌晨啟程，展開8天7夜遶境，繞境進入第三天，竟爆出有快篩陽性信眾，跟在繞進隊伍中，不過該信眾經過勸說後，已經離開繞境隊伍，並已進行隔離；但網友仍罵爆「嫌台灣醫療不夠崩潰」、「媽祖是不會保佑這群參與又自私的人」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張白沙屯媽祖繞境直播留言擷圖，該留言網友寫著「我朋友的大哥大嫂跟白沙屯媽祖出發，昨天晚上休息快篩確診，現在還跟著走...講不聽不肯離開...無言...真是害群之馬」。

白沙屯媽祖繞境，爆出有「快篩陽」信眾跟隨，但經勸導後已進行隔離。（翻攝自臉書爆廢公社）

原PO也貼上另一張擷圖，該網友表示為避免恐慌增加，在臉書更新後續「大哥大嫂現況」，他表示「我朋友的大哥大嫂跟隨白沙屯媽祖進香，星期五人不舒服快篩陽性，後來也已經接受勸說、離開隊伍並接受隔離了，希望如果有不舒服的人，請先退出進香隊伍，讓進香的人都安全、自己也安全，也希望大家能夠遵守防疫，照顧自己也照顧身邊的人，這樣才不會讓媽祖信仰困擾」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「上一回我朋友兒子去參加出巡，結果回來全部確診」、「一點都不意外，幾萬人裡面怎麼可能不混一些確診者」、「人多的地方真的不要去」、「媽祖是不會保佑這群參與又自私的人的」、「沒有保險，不想PCR的黑數一堆」、「嫌台灣醫療不夠崩潰」。