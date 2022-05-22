民進黨今舉行黨職改選，由現任議員張茂楠、前議員顏聖冠角逐台北市黨部主委。現任主委吳怡農今表示，兩位候選人都是經驗豐富的民代，也熟悉黨務，至於疫情打亂市長選戰節奏，他說防疫跟政治要分開看，從快篩的議題來看大眾對疫情非常焦慮，民進黨勝選必須靠團結，並透露自己下一步將投入2024年立委選舉。

吳怡農表示，兩位主委候選人都是經驗豐富的民意代表，他們對黨務、基層服務非常熟練，會持續重視民進黨在北市為基層服務，同時也希望，年底民進黨在過了28年後在首都重新執政，相信新任主委會在這個共同目標，全心全意。

由於議員參選人盼黨中央盡快完成市長人選提名，是否會加快速度？吳怡農說，民進黨在台北市長候選人由中央徵召，民進黨在台北市會是一場非常艱困的選舉，許多民意代表也都非常期待，必須要團結合作，才能重新執政。

吳怡農強調，防疫與政治絕對是兩回事，應分開處理，現在大家非常關心台灣邁向與病毒共存的政策，現在是經歷的關鍵期，特別呼籲民眾盡快打第三劑，特別是高風險族群、年長者打滿疫苗，才能度過挑戰。

對於指揮官陳時中民調下滑，讓北市選戰更加艱困？吳怡農認為，民進黨在北市選舉從來都不容易，勝選必須靠團結，政策必須符合市民期待，從快篩的議題來看，社會大眾對於疫情非常焦慮，最根本問題在於疫苗涵蓋率不足，還有1／3民眾未接種第三劑疫苗，呼籲民眾及長輩應儘速施打。

媒體詢問疫情打亂北市選戰節奏，吳怡農重申，疫情管理跟政治要分開，不能混再一起談，不管中央疫情指揮中心、民意代表，總統到陳時中部長大家都認同這個原則，疫情還是回到疫情，最重要的是把疫苗施打率拉起來。

至於卸任黨部主委一職後的下一步規畫，吳怡農說，「我一直都說過，哪裡跌倒，哪裡站起來，我也做好完全的準備，在2024年1月要再次投入立委選舉」。