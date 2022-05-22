國內疫情大爆發，全國絕大多數縣市的中小學從明天起未來一周都停掉實體課程，改採遠距教學。教育部長潘文忠今天表示，將隨時調度和支援各縣市數位學習工具，但他也提醒，遠距教學是要以教學方式來進行，不是放假。

教育部長潘文忠日前宣布，從今（2022）年到2025年推動為期4年的「中小學數位學習精進方案」，總經費200億元，9月前會新購61萬台平台，並開發數位學習內容，達成「班班有網路，生生用平板」的目標。

「中小學數位學習精進方案」還未實施，但現國內疫情擴散，導致全國絕大多數中小學未來一周都改成遠距教學，數位學習工具是否足夠，將對遠距教學成效有很大影響。

潘文忠表示，去年教育部就跟各縣市建立起數位學習內容、數位載具及SIM卡的推演及調度機制，而現在，「中小學數位學習精進方案」的相關採購也都已在進行，因此，如果未來一周各縣市數位學習設備若有不足，教育部將進行調度和支援。

潘文忠說，居家遠距教學是以教學方式來進行，他要提醒老師及學生，依照課程進度進行教學。對於許多縣市的中小學繼續上實體課，教育部明天起將補充快篩試劑給他們，讓他們能更從容因應。