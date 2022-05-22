國內疫情飆升，新竹縣政府教育局因應畢業季即將到來，研議後公告全縣幼兒園暫停辦理110學年度畢業典禮，確診人數較多的竹北、竹東、新豐及湖口4鄉鎮市國中小停辦畢業典禮，如有辦理需求，建議採取線上轉播，避免疫情擴散。

縣長楊文科表示，由於疫情持續嚴峻，且校園也出現確診者，考量到未能接種新冠肺炎疫苗者的幼兒健康，教育局因此決議全縣幼兒園暫停舉辦畢業典禮。

教育局長楊郡慈指出，為了避免疫情影響幼兒，活動聚集造成疫情傳播，經審慎考量後，已請新竹縣內250多所公立、非營利及私立幼兒園，暫停舉辦110學年度畢業典禮，若須辦理畢業典禮，可採取線上轉播。

楊郡慈說，縣內人口最多的竹北、竹東、新豐及湖口，因有不少家長和學生確診，已要求這4個鄉鎮市國中小停辦畢業典禮，若要辦可採取線上轉播。

至於其他鄉鎮的學校，若要舉辦實體畢業典禮，都必須和學生家長溝通取得共識，在畢業典禮前7天如有1名學生確診，就要停止辦理實體畢業典禮，教育局會依疫情變化，隨時滾動式調整，以學生安全為最重要考量。

教育局已請各學校及園所持續加強消毒，落實防疫工作，降低師生染疫風險，若有學童或教職員確診，一定要在24小時內在「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」通報相關資訊。