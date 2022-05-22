疫情指揮中心要求放寬專責病房護理人力，將原本護病比1：5改為1：9，甚至是1：12，引發基層醫護反彈，心臟血管外科醫師吳欣岱表示，指揮中心訂了上限，就是醫院的下限，認為指揮中心不可能不知道，從疫情流行至今，醫護人員已默默吃了很多虧，即便是制度造成分身乏術，大多數的人也不會怪指揮中心，呼籲「別讓護理師受委屈」。

吳欣岱今（22）日於個人臉書粉專直言，指揮中心不可能不知道，訂定了上限，就是醫院的下限，目前防疫政策從上到下以命令式的為主，基層反彈太大時會稍做調整，但醫護人員真的已默默吃了很多虧了，「看了爆炸難過」。

吳欣岱指出，新冠肺炎爆發初期，限制醫護人員出國，以防疫考量來說，大家都能接受，但當中很多是出國進修、開會，講好要給的補償，許多人都沒拿到，還被替換成根本用不到的東西。除此之外，中央為設立疫苗接種站及篩檢站，所有醫護也都放下手邊工作、家庭，換來的是一紙公文，稱「醫護人員支援疫苗業務時間，不算進勞基法工時」，意即醫院可以盡情地安排，錢給不給那是你跟醫院的事。

吳欣岱表示，後續又發生自費醫材上限、增設醫學名額、強制規定診所安裝無障礙廁所等爭議，近期又看到政府發公文給醫療院所，明文禁止員工聚餐，她認為重點不在於員工能不能聚餐，而是政府和醫院總是一搭一唱，「很方便地決定了如何管理基層醫護，但我們臨床上遇到的困難、遇到的委屈，都以一句沒有聽過這種情況帶過。」

吳欣岱感慨地說，護病比高出負荷，要靠「病」來反應，不能只靠「護」來反應，醫護人員已非常疲累，但大家仍會繼續配合醫院及長官指示，就算是制度造成分身乏術，患者出問題，他們還是只會怪自己，不會怪指揮中心，呼籲「別讓護理師受委屈」。

對此，疫情指揮官陳時中今日於記者會表示，1：9、1：12、1：15都是原來的護病比，以前照顧確診病人，一個班進去就是1萬元，1萬元照護5名病患，現在如果照顧7名病患，就是1萬4千元，8名病患為1萬6千元，換句話說，津貼是跟著工作量增加，但上限不能超過原來的護病比。