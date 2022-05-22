嚴正嵐20日宣布秘婚吉他手老公伍晴川，且月初誕下2人愛的結晶，33歲的她正式升格當媽，好消息傳出後，與嚴正嵐在影集《愛的混混》 中飾演母女的鄭怡，開心直呼「我當阿嬤了啦」，暖心為女兒打氣：「這個聰明勇敢又美麗的女子，進入人生另一個階段，為人妻為人母，今後有更多責任，也有更多的愛圍繞。」

嚴正嵐去年出席公益活動，接受本報訪問時，就曾透露和交往4年多的伍晴川已打算生寶寶，嚴媽媽也對小兩口的婚事相當贊同，嚴正嵐說：「之前爸爸過世時，男友很照顧我們家，深得媽媽的心。」且她不排斥先有後婚，「如果要結婚，對我來講是要給小孩一個家，我是可以先有小孩再結婚的類型」，結婚一直在她人生規劃中，生子更非突如其來的意外，只不過她向來對私生活非常低調，因此傳出好消息難免令人意外，鄭怡也認為外界應多給予支持：「不要去討論她的決定，我們應該送上更多祝福。」

鄭怡透露拍攝《愛的混混》時，整個拍攝過程她身邊只有一位經紀人跟著，沒看到別人也沒有電話講不停，非常低調， 一直以為她單身。之前一次與嚴正嵐直播，她想起已逝父親時一度忍不住在鏡頭前哭了起來，鄭怡暖心表示：「一個很真性情的女子，在拍攝《愛的混混》時我們建立起母女的感情，我沒有女兒，已經真的把正嵐當自己女兒，這下子...正嵐，無限祝福。」