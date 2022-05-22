總統蔡英文今上午到新北市永和區跑行程，未到醫療單位視察，挨批過疫情而不入，事後總統府發言人張惇涵強調，總統本周四已致電新北市醫師公會，希望基層醫師投入居家照護、遠距問診等工作，並曾致電新北市長侯友宜關心疫情。對此，新北市火力全開回擊；新聞局長張愛晶表示，新北市第三階段居家照護計畫已上路近1個月，質疑總統是行動慢半拍，或是刻意要收割稻尾。

張愛晶說，2022年疫情已經是Omicron病毒，但是沒想到總統還停留在2021年Alpha病毒時期的那通電話，總統當時那通電話是在疫情趨緩時打來的，過去的電話怎麼能代表對今年疫情的關心和重視，對於新北疫情毫無實質幫助。

針對民進黨副秘書長林鶴明曾對雙北回應，一通電話能解決問題，何須表演。張愛晶也說，如果是這樣，大可不必有這樣的放話行為，還是就事論事，該解決就好好解決。

張愛晶說，今天聽了總統府說明才知道總統周四有致電給新北醫師公會，拜託協調基層醫師同仁投入居家照護、遠距問診，不過新北4月28日已獲得基層診所醫師大力支持，全面啟動第三階段的居家照護計畫。

「總統現在才說要打電話拜託基層，不曉得是行動慢半拍，還是有刻意要收割稻尾呢？」張愛晶強調，相信民眾心中都有一把尺，呼籲總統還是苦民所苦，不要過疫情而不入，不要畫錯重點。