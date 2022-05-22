台南防疫包遭嫌內容陽春。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增4678例本土確診病例，市長黃偉哲今天針對防疫包議題，特別提出不少確診者收到市府發送防疫包，反映「送這些要幹嘛？」他說，隨著確診者都改居家照護，在家到底需不需要防疫包？多塞2包泡芙、3包糖果，意義大嗎？直言防疫包政策要適時檢討。

台南防疫包內容包括泡麵、泡芙、口罩、快篩劑、酒精等物品，但不少民眾收到後，卻嫌棄太陽春。黃偉哲今天說，防疫包當初設立是要給從國外返台的居家檢疫者，因無法接觸家人須入助防疫旅館，地方政府主動提供內有零食、泡麵的防疫關懷包。

黃偉哲說，防疫包不是治病用的，現在都改為居家照護了，在自己家裡面，到底還需不需要防疫包？多塞2包泡芙、3包糖果，意義大嗎？他認為值得討論。他也說，網路很多民眾反映「送這些到底要幹嘛？又不是颱風來，要吃泡麵，在家就有東西吃。」另外，也有人反映根本不需要防疫包，不解政府送這個幹嘛？

尤其，他也提到，之前也有民代、里長、參選人在取得確診人及家屬同意，憑著家屬給的證件，幫忙確診者家屬代領防疫包，出發點是出自善意，也得到家屬同意，但防疫包哪些跟防疫相關？哪些對居家照護有幫助，值得檢討。

他說，除非是獨居老人或特殊獨居者，例如家人不在本地者，確實仍有需要持續關懷，但一般居家照護民眾需要的是什麼？後續也將視實際情況檢討防疫包政策。