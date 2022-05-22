味全龍隊「龍王」王維中21日康復回歸，從中繼出發的他帳面上投2局失2分非責失，拿下中繼成功，久違沒比賽，王維中也難免感到有些緊張，「但還是告訴自己準備好就好，不要太亢奮，平常心面對。」

龍隊是中職首支傳出球員染疫的球隊，一軍就多達19名球員確診，近期龍將陸續歸隊，昨天又有2投4野重回一軍賽場。

昨天賽前原本教練團設定王維中最多中繼2局，他6局上登板後，在投手教練詢問過後續投到8局，但先被中信兄弟王威晨敲安，又保送林書逸後被換下場，最終繳出用40球投2局，被敲1安打、失2分（無責失），有2次三振、1次保送，最快球速146公里。

王維中說：「其實昨天（林）子昱下來時，有聽到他在說：『很久沒投了其實有點緊張。』聽到他這樣說自己當下也是有點緊張，但告訴自己準備好就好，不要太亢奮，平常心去面對。」

回想當初確診的時刻，王維中表示，自己確診後並沒有出現任何症狀，在隔離期間也利用家中的設備維持基本訓練，「甩毛巾、拉橡皮、自己做治療等，剩下的時間就揪團打電動。」

除了訓練、打電動外，每天王維中也都會關心球隊比賽，他說：「有時候看比賽，看到球隊被逆轉還是怎樣，會覺得很不甘心也有點自責，就會有更想要回來的心情。」

他透露，在確診後自己創了一個「確診部隊」群組，「沒想到後來越來越多人。」群組內除了分享每個人的身體狀況外，更大的功能就是揪團打電動，「訓練的時間再多也就幾個小時，剩下的時間還是要適當放鬆，我想我這方面做得滿好的。」

王維中也有關心同樣確診的富邦悍將江少慶，一開始先打趣地與他開玩笑說：「歡迎加入這個大家庭。」他接著說：「他最近心情應該滿糟的，趁這個機會好好休息，有時候這種壓力在球季中很難調整，有時真的會讓人崩潰。」