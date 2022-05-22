網美張香香從無名十大正妹發跡，憑甜美臉蛋與波濤洶湧的E級身材，被網友封為「乳溝女神」，近幾年她重心轉往IG經營，常常放送各種前凸後翹的福利照，電暈不少網友；而她的服裝十分百變吸睛，包括低胸服飾、緊身洋裝、比基尼等辣妹服飾，都是拍攝網美照的必備品。近日張香香上身全都脫光，僅剩一片單薄Bra，看得觀眾鼻血狂流。

近來網美張香香，在室內私密空間拍攝商業廣告，頂著絕美容顏擺出各種妖嬈無比的姿勢，略微張開微嘟的妖豔紅唇，往前傾出她的E級好身材，下身穿著一件黑色小可愛遮住絕對領域部位，肌膚白皙又光滑，一絲贅肉都沒有，完美曬出過人的S曲線，總共就有7張照片可供觀賞，尤其由上往下拍攝出，她躺在床上的照片更是火辣十足。

張香香躺進潔白的床面，火辣洩出胸前兩粒春光。(圖/張香香 IG)

在這張照片中，張香香穿著黑色吊帶Bra， 往床的方向傾瀉出一頭秀麗長髮，臉上化著煙燻妝，微張起美麗的紅唇，接著她用手去撐起身體帶來的重量，傲人E級兇器呼之欲出，還加碼展現誘人的北半球弧線，而身後的微弱光源、潔白床面襯托出的她的性感身型，前一秒抬腿遮住小可愛，下秒卻完整露出三角地帶，玩起若隱若現的戲碼。

張香香穿上各種顏色的Bra都非常好看，網友們看了直呼非常喜歡。(圖/張香香 IG)

網友們都被她的美麗給震撼住，紛紛湧入留言稱讚：「簡單的Bra穿香身上也變太美」、「辣到噴鼻血啦」、「初代網紅之神果然還是能屌打一堆新人」、「這娘們不錯」、「來看我支持多年的香香女神」、「阿妹啊會感冒啦～多穿點」、「好辣⋯我⋯我不行了⋯」還吸引2.8萬人前往點讚朝聖。