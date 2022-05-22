民進黨黨部主委選舉今登場，現任主委吳怡農放棄連任，由議員張茂楠及前議員顏聖冠角逐北市黨部主委。張茂楠強調，若他當上主委，第一件事情就是向黨中央反映，儘速於6月完成台北市長提名，睽違24年後，再次光復首都，為第一要務。

張茂楠放棄連任議員，交棒給女兒張文潔，並爭取北市黨部主委。他表示，上次主委選舉曾發生兩派惡鬥的不愉快過去，派系摩拳擦掌，而此次選舉又面臨市長、議員大選在即，因此他堅持不抹黑、不詆毀打選戰，希望用公開透明讓黨員認同，若勝選也將扮演「桶箍」，全黨團結一致，打贏年底選戰。

張茂楠說，若他當上主委，第一件事情就是向黨中央反映，儘速於6月份前完成台北市長提名，使北市黨部機器能夠快速運作，結合基層力量，睽違24年後再次光復首都，為第一要務。

面對國民黨將於5月25日提名立委蔣萬安參選台北市長，張茂楠認為，距離大選尚有6個月時間，只要人選確定，民進黨不會自亂陣腳，未來循序漸進，時間是夠的，只要於6月完成提名，應該可打出美好勝仗，有信心光復首都。

不過，衛福部長陳時中正面對防疫恐走不開。張茂楠提到，地方對於中央提名權無太大置喙權力，相信黨中央會考量陳時中、前交通部長林佳龍或其他更好人選，疫情當下，陳時中是否能抽身也不清楚，也許一個禮拜之內讓確診驟降到1萬以內，期待奇蹟出現，也期待黨中央儘速提名市長，地方士氣跟中央接軌，動起來打贏選戰。