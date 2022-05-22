猴痘（monkeypox）是什麼？

世界衛生組織（WHO）21日宣布將擴大監測猴痘（monkeypox）疫情，預期將出現更多病例，坦言在非洲以外地區爆發猴痘疫情相當罕見，指出目前疫情以性傳染病的方式擴大傳播全世界。專家警告，猴痘通常有1至3周的潛伏期，同樣預期接下來會看到更多病例。

綜合路透社、美媒CNBC報導，世衛21日表示，截至當日，12個不太會爆發猴痘疫情的會員國共出現92例猴痘病例、28個疑似病例。

世衛坦言這些國家爆發猴痘疫情相當不尋常，因為猴痘疫情通常發生在中非、西非雨林區，當地的動物身上帶有猴痘病毒。新爆發疫情的國家包括英國、德國、西班牙、比利時、法國、澳洲等，德國軍方指出，這是歐洲大陸至今最大的猴痘疫情。

世衛表示將擴大監測通常沒有這類病例的國家，因此預期未來幾天內會出現更多病例。

世衛指出，資料顯示與有症狀的個案近距離接觸導致人與人感染。世衛官員兼傳染病專家海曼（David Heymann）表示，目前看起來病毒是透過性傳染病的方式進入人群，進一步擴大傳染到全世界。

對此，英國《衛報》（The Guardian）引述劍橋大學新興傳染病專家漢茉（Charlotte Hammer）指出，她確實相信接下來會看到更多病例，除了官方非常積極地在監控疫情外，她警告猴痘有1至3周潛伏期，因此認為接觸者中可能會出現更多病例。

不過英國諾丁漢大學（University of Nottingham）流行病學家尼爾（Keith Neal）表示他並不太擔心，指出猴痘為DNA病毒，不太可能像新冠病毒、HIV病毒等RNA病毒那樣快速突變。

感染猴痘（monkeypox）病毒後患者會出現疹子，並且蔓延全身。（圖／路透社、美國CDC）

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）介紹，猴痘病毒與天花為同一家族，儘管猴痘引發的症狀較不嚴重，不過在非洲的案例顯示，至多每10名患者中仍有1人死亡。

猴痘病毒主要透過與患者、帶有病毒的動物、物品近距離接觸傳染，病毒會透過皮膚傷口、呼吸道、眼睛、鼻子、嘴巴進入人體。美國CDC指出，儘管目前認為猴痘病毒也可能透過飛沫傳染，不過通常需要透過長時間的面對面接觸才會感染。

感染猴痘病毒的患者通常會先出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、發冷、疲倦、淋巴結腫大等類似流感症狀，發燒1至3天後再從臉部長出疹子，然後擴散至全身，病程通常會持續2至3周。

CDC指出，非洲的觀察研究顯示，天花疫苗預防猴痘的保護效力達85%。