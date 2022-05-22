猴痘（monkeypox）是什麼？

世界衛生組織（WHO）21日宣布將擴大監測猴痘（monkeypox）疫情，預期將出現更多病例，坦言在非洲以外地區爆發猴痘疫情相當罕見，指出目前疫情以性傳染病的方式擴大傳播全世界。專家警告，猴痘通常有1至3周的潛伏期，同樣預期接下來會看到更多病例。

綜合路透社、美媒CNBC報導，世衛21日表示，截至當日，12個不太會爆發猴痘疫情的會員國共出現92例猴痘病例、28個疑似病例。

世衛坦言這些國家爆發猴痘疫情相當不尋常，因為猴痘疫情通常發生在中非、西非雨林區，當地的動物身上帶有猴痘病毒。新爆發疫情的國家包括英國、德國、西班牙、比利時、法國、澳洲等，德國軍方指出，這是歐洲大陸至今最大的猴痘疫情。

世衛表示將擴大監測通常沒有這類病例的國家，因此預期未來幾天內會出現更多病例。

世衛指出，資料顯示與有症狀的個案近距離接觸導致人與人感染。世衛官員兼傳染病專家海曼（David Heymann）表示，目前看起來病毒是透過性傳染病的方式進入人群，進一步擴大傳染到全世界。

對此，英國《衛報》（The Guardian）引述劍橋大學新興傳染病專家漢茉（Charlotte Hammer）指出，她確實相信接下來會看到更多病例，除了官方非常積極地在監控疫情外，她警告猴痘有1至3周潛伏期，因此認為接觸者中可能會出現更多病例。

不過英國諾丁漢大學（University of Nottingham）流行病學家尼爾（Keith Neal）表示他並不太擔心，指出猴痘為DNA病毒，不太可能像新冠病毒、HIV病毒等RNA病毒那樣快速突變。

感染猴痘（monkeypox）病毒後患者會出現疹子，並且蔓延全身。（圖／路透社、美國CDC）
感染猴痘（monkeypox）病毒後患者會出現疹子，並且蔓延全身。（圖／路透社、美國CDC）

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）介紹，猴痘病毒與天花為同一家族，儘管猴痘引發的症狀較不嚴重，不過在非洲的案例顯示，至多每10名患者中仍有1人死亡。

猴痘病毒主要透過與患者、帶有病毒的動物、物品近距離接觸傳染，病毒會透過皮膚傷口、呼吸道、眼睛、鼻子、嘴巴進入人體。美國CDC指出，儘管目前認為猴痘病毒也可能透過飛沫傳染，不過通常需要透過長時間的面對面接觸才會感染。

感染猴痘病毒的患者通常會先出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、發冷、疲倦、淋巴結腫大等類似流感症狀，發燒1至3天後再從臉部長出疹子，然後擴散至全身，病程通常會持續2至3周。

CDC指出，非洲的觀察研究顯示，天花疫苗預防猴痘的保護效力達85%。

文章來源：We will see more cases of monkeypox, warn British scientists
文章來源：World Health Organization confirms 92 cases of monkeypox with outbreaks in 12 countries
文章來源：WHO Expects More Cases of Monkeypox to Emerge Globally
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