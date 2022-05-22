后綜高中陳瑞賢教練（中）與李妍儀（左）、廖佩穎（右）合影。(台中市政府提供)

西苑高中蘇安妍。(台中市政府提供)

沙鹿高工卓妤庭。(台中市政府提供)

台中市小將遠征法國諾曼第舉行的2022年第19屆世界中學生運動會，克服疫情、時差、氣候與環境等考驗，最終賽程再拿下2金1銀2銅，本屆賽會總計勇奪6金4銀3銅的好戰績；不僅為台中爭光、為國爭光，更是台中市最佳的城市外交小將。

台中市小將在這次賽場上火力全開，西苑高中蘇安妍延續氣勢，在帕拉游泳200公尺自由式再摘后冠，個人包辦2金1銀，表現十分亮眼。角力場上，后綜高中女將不遑多讓，李妍儀及廖佩穎分別榮獲自由式61公斤級金牌及57公斤級銅牌，令人刮目相看。

教育局長楊振昇指出，沙鹿高工卓妤庭全力出擊，勇奪拳擊66公斤級銀牌，實力不容小覷。大甲高中林仲威再奪得田徑400公尺銅牌，為本屆中華代表隊拿下2金1銀，奪牌率百分百，讓人為之驚艷。

教育局表示，台中市此役能夠勇奪佳績，特感謝背後大力栽培選手師長、教練及默默支持的家長，不但訂定縝密完整規畫、提供完善設備、階段強化訓練，且時時為選手們鼓勵、加油打氣，是最大幕後功臣；教育局將繼續致力推展學校競技運動，完善選手四級銜續訓練，落實選手健康照護等。

楊振昇強調，2022年全國中等學校運動會受疫情影響，部分種類延後於7月舉辦，世中運獲獎選手，包含大甲高中林仲威、大里高中洪孟隆及王思遠、東山高中傅堃銘、沙鹿高工卓妤庭、后綜高中李妍儀及廖佩穎、新民高中詹育晴等，選手們都將繼續挑戰全中運舞台，期勉他們乘勝追擊爭取榮耀。

世中運成績亮麗