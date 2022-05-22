甜蜜天后王心凌參加陸綜《乘風破浪》首集播出，她以經典成名曲〈愛你〉一戰爆熱，不僅當天直衝熱搜冠軍，在抖音熱榜，B站、快手直播等不同平台都成為熱榜冠軍。除了不到2分鐘的〈愛你〉再掀熱潮之外，她的一句「甜心奶奶」也跟著上了熱搜。

大陸媒體熱議，零零年偶像包括王心凌、周杰倫近日不斷成為話題焦點，經典歌曲也被翻出一聽再聽。他們的粉絲，面對網友好奇為何王心凌圈了那麼多粉，打趣回應說：「我們是老了，不是死了。」表示當初支持的群眾依然在，天王天后能夠屹立不搖終究因為基礎穩固。

而王心凌在節目中話雖不多，但眼尖的網友，依然發現，姐姐們寒暄聊天飽食一頓之後，竟然看到她默默洗碗的畫面，賢慧身影被網友樂封「洗碗天后」，展現她不為人知的一面。其實王心凌本來就愛做菜做飯，也常在社群媒體PO出她的好手藝，年初更在鄭元暢的YT節目《不專業廚房》中聯手做菜，雖然兩位好友邊喝酒邊做菜聊天和玩樂居多，仍能看出她的好手藝。

《乘風破浪》是真人實境秀節目，參加演出的藝人集體住進宿舍，攝錄機全程拍攝，壓力頗大。王心凌在初登場影片中，挑選了1樓的房間，走進房中東西放下，順手數了一下光是臥室，就有3台攝影機，她數到第3台攝影機時甚至對著鏡頭萌笑揮手，透露出些許的手足無措。她私下表示，除了演出壓力外，全程拍攝也有很大的壓迫感，但只能提醒自己盡量放輕鬆，享受舞台和音樂帶來的開心。