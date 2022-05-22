雲林縣古坑鄉、斗六市、林內鄉的鳳梨產量占全台7％，雲林金鑽鳳梨十分出名。（周麗蘭攝）

雲林縣古坑鄉、斗六市、林內鄉的鳳梨產量占全台7％，今年果農擔心大陸停止輸入台灣鳳梨而減少種植，雖產量較減但次級品若上市仍可能衝擊市場價格，雲林縣府爭取農糧核定採購1700公噸次級品鳳梨加工，果農已登記1640公噸，目前大多尚未採收。

鳳梨產銷通路失調時更需加工去化，雲林縣府去年承辦全中運提供給選手喝的「鳳梨鮮果萃」，即是使用雲林縣鳳梨，由古坑鄉永興果菜生產合作社榨汁加工，後來還獲得日本訂單。

雲林縣府今年持續爭取農糧署補助收購次級品加工，原本僅獲核定300公噸，縣府擔心採收末期產銷問題浮現，爭取農糧署核定採購追加至1700公噸，目前登記申請量為1640公噸，已加工286公噸，收購價格由加工廠和供貨者議定。

農業處代理處長蔡耿宇指出，加工產製項目包括鳳梨果乾、果泥、果餡、果汁、蜜餞、冰品、製酒等，農糧署補助集運費每公斤2元、加工處理費每公斤3元。

古坑鄉永興果菜生產合作社去年推出「鳳梨鮮果萃」市場風評佳，今年持續收購鳳梨，理事主席黃威騰指出，鳳梨鮮果萃每1瓶榨汁量至少需半個以上鳳梨，風味鮮美、品質穩定，日本市場反應頗佳，上個月又出一個20呎的貨櫃到日本。

黃威騰也說，疫情發生後不少民眾仰賴網購、團購，新鮮鳳梨這一兩年透過團爸、團媽的推介，銷售量不錯，促銷鳳梨時這一部分也可再加把勁。

林內鄉農會烘乾鳳梨鮮果成為「鳳梨花鮮果乾」已久，至今仍供不應求，推廣部主任陳俊吉表示，鮮食鳳梨的賞味期短，而果乾的期限長，該農會的鳳梨果乾純天然，有忠實的顧客群，但烘乾鳳梨的時間非常長，成本比賣新鮮鳳梨高出許多，可說是划不來，一年只能做1萬多包。

雲林縣的鳳梨產季是四月，今年面積較去年少100公頃，原因是缺工、通路不明、成本提高，雖整體產量減少，雲林縣府仍憂心大陸的通路尚無出口國可替代，本月初鳳梨一上市就媒合手搖飲業者採購。