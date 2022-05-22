世衛大會即將召開，馬前總統辦公室今指出，有關我國今年仍無法出席世衛大會（WHA），行政院蘇院長仍跳針表示，去不成都是中共干擾之故。民眾只想問一個問題，為何馬政府八年期間，可以與大陸平等、尊嚴協商，每一年都可以出席？甚至蔡政府的第一個衛福部長林奏延，還是在馬政府任內就確定可出席？

馬前總統辦公室表示，衛福部長陳時中說「我們不要矮化自己參加。」馬前總統辦公室請問陳部長，蔡英文總統一直強調以「中華臺北」名義參加沒有自我矮化問題，陳部長是在打臉蔡總統嗎？

對於部分民進黨立委批評馬政府任內能年年參與WHA，是所謂「擁抱中國」，馬辦指出，蔡政府現在對大陸的貿易依存度還高於馬政府時期，更加「擁抱中國」，為何還是沒有辦法參與WHA？奉勸這些綠委，好好學習馬政府如何能在維持對等、尊嚴、互信下，與大陸協商的經驗，不要再誤國誤民，犧牲臺灣人民利益了。

馬辦表示，兩岸有互信，國際社會樂見其成，就是年年出席WHA的原因。國際社會支持固然重要，兩岸互信才是根本。這一個月來，在美國等友邦支持努力下，已有30多國提案支持我國以觀察員身分參加，盛情可感，但這仍然不夠。

馬辦說，世衛組織（WHO）共有194個會員國，其中大部分是第三世界國家或中共的81個友邦，要有半數（97國）以上支持，我國才有機會參加。目前全球有13個是WHO會員國的我國友邦，已經提案，要求WHO邀請我國參加。此案如能闖過第一關，列入大會議程，我國尚須得到會員國至少98票支持，才能出席。

馬辦強調，過去從1997年到2008年，我們12年每年商請友邦在WHO提案邀請我國以觀察員地位、「中華臺北」名義參加，但12年每年投票時，都被懸殊比數否決。2009年馬前總統上任後改變策略，直接派員跟大陸協商，往後才能年年參加。

馬辦呼籲，今年如果不改弦易轍，投票結果跟往年不會差太多，這是基本的國際現實，從美國前任國務卿龐佩奧一直說支持臺灣，到最後也不願意由美國連署提案，就可知道國際現實的冷酷。