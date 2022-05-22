迎接畢業季來臨，市民關切高中以下學生的畢業典禮能不能舉辦？台中市長盧秀燕22日在防疫記者會表示，學校畢業典禮可採實體或線上方式進行，授權各校自行決定，考量疫情不邀請外賓、家長參加，但學校可採全程視訊直播方式供家長觀賞。

六、七月是各校陸續舉行畢業典禮的時間，疫情未降溫，舉辦畢業典禮如何做好群聚防疫作業，校方對該不該辦陷兩難，有學生也擔心學校畢典無法舉行。

盧秀燕指出，近期畢業典禮時間近了，市府廣徵校方、家長團體建議後，考量在此階段，畢業典禮對學生而言是一生一次的事情，因此宣布畢業典禮措施舉行原則。

「學校畢業典禮可採實體或線上方式進行，授權各校自行決定」，盧秀燕說，考量疫情，不邀請外賓、家長參加，「對外賓與家要說聲抱歉」，以學校、孩子們安全為重，因應能順利舉行畢業典禮，兩全其美的方法是，全程線上視訊直播，讓家長與關心的親友同步線上觀看了解，一起參與孩子畢業典禮。

畢業典禮對孩子們來講非常值得珍惜，但是也要重視防疫，盧秀燕提出畢業典禮措施舉行的原則，線上方式進行實體或線上方式，都可以授權各校自行決定。