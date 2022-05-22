台北市長柯文哲上任大推綠運輸，聲稱要讓北市所有自行車都有路用。不過，市議員黃郁芬質疑，民眾騎乘自行車上橋與車爭道，險象環生，但柯任內僅新增5座自行車牽引道，累計51％橋梁設置完成，炮轟增設速度慢，各局處互踢皮球。北市新建工程處回應，部分橋梁樓梯太窄，不適合自行車牽引，未來將持續增設自行車牽引道。

黃郁芬指出，「柯P新政」洋洋灑灑寫下，讓北市所有自行車都有路用，確保全市自行車通行，今年是柯文哲上任第8年，但至今自行車上橋配套仍不完善，與車爭道相當危險。

黃郁芬也不滿，新工處資料混亂，自行車牽引道數據兜不攏，若以她拿到資料顯示，台北市獨立的自行車牽引道竟然是「0座」，明顯對於基礎事實掌握不足，要如何進行進一步改善。

黃郁芬指出，台北市市區跨河橋梁及跨市橋梁共有41座，其中21座有自行車牽引道，比例僅有51％，她進一步檢視資料發現，2015年增設2座，2016、2017年0座，2018年新增1座，2019、2020再度掛零，2021則又增1座，柯文哲上任以來僅新增5座，寥寥無幾。

黃郁芬表示，交通局用心推廣YouBike，甚至從1.0升級至2.0，讓站點離家更近，補足回家最後一哩路，結果路網卻一塌糊塗，她以士林區福林橋為例，從天母往士林民眾要扛自行車上橋，或直接騎上橋，民眾認為非常危險，苦不堪言。

黃郁芬追問設置牽引道的流程，新建工程處稱要交通管制工程處評估是否有需要，但交工處認為新工處為橋梁主管機關，若新工處提出可行性方案，將配合檢視圖說。她質疑雙方互踢皮球，要求組成專案小組通盤檢討北市橋梁，2個月內提出改善計畫。

新工處表示，北市除在橋樑設置自行車斜坡牽引道，當橋梁周邊空間有限時就改設自行車牽引溝，但部分橋梁樓梯太窄，不適合自行車牽引，中正橋、民權大橋改建完成後也會設置自行車牽引道；新工處將與交工處討論，勘查橋樑周邊的人行道寬度、橋上護欄高度是否足夠，持續增設自行車牽引道。