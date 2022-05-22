護理師證照考試將於7月舉行，基隆經國管理暨健康學院有護理系學生踢爆，學校為考照率，將實作課程恢復實體授課，盼全面改遠距。對此，校方回應，護理技術是必備能力，課程及考試需要到校操作，另有學生想返校上課，因此採遠距、實體雙軌方式教學，若擔心染疫可在家線上授課。

經國護理系女學生表示，班上許多同學來自雙北，若恢復實體上課，需每天通勤，恐增加感染機率，除擔心自己染疫，也想保護家中親人，雖然現在確診多為輕症或無症狀，但死亡案例也不少，甚至可能有後遺症。她痛批，學校不能拿學生健康開玩笑，必須分清楚事情輕重緩急。

女學生進一步提及，校方不希望採遠距教學是與7月的護理師證照考試有關，若考照率低會影響招生；她質疑，去年教育部公告全國停課，實作課程皆以視訊方式進行，為什麼今年不行？此外，其他護校相關課程也採遠距，盼校方能重新決策。

對此，經國管理暨健康學院副校長吳文欽回應，目前僅有護理系高年級部分實作課程恢復實體，因護理師國考將近，有學生要求返校學習操作儀器設備；此外，學校也有特別娉請名師教課，並於6月畢業後免費提供住宿，全力協助最後衝刺，目前約100多人登記。他說，校方有責任、義務滿足學生需求，改採「友善遠距及實體雙軌教學」。

經國補充說明，精確熟練的護理技術是護理系學生必備的能力，因此，技術實作課程及考試一律皆採實體進行，護理系專、兼任授課老師必須到校，以「實體＋視訊」模式同步上課，學生若擔心有染疫風險，能採遠距授課，師生可彈性協調，至於學理課程則自由選擇，不用請假。