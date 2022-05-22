宜蘭縣長林姿妙（左）感謝痊癒後的醫師王維昌（右），仍持續配合縣府全力對抗病毒，重回抗疫的前線。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今（22日）宣布新增1778個確診診，本土累計28359個案例；宜蘭縣政府要讓縣民了解染疫後如何自我保養及紓緩症狀，邀請在4月初確診的醫師王維昌以過來人的身分分享，提醒大家染疫不需太過驚慌，只要做好健康監測就可以了，但如出現高燒不退等惡化現象，需尋求醫師幫助，做進一步的處置。

王維昌指出，感染新冠肺炎的主要症狀是發燒、頭痛、倦怠、喉嚨痛、流鼻水及咳嗽等，通常會出現在前3天，但一般3天後，症狀就慢慢緩解，5天後大都好轉，咳嗽可能會維持兩周到一個月，但只要沒呼吸喘或發燒現象，這些症狀都會隨時間逐漸緩解。

王維昌表示，確診者在居家照護期間，應每天定期量測體溫及血壓，家裡有血氧監測器，也可每天做3次以上的血氧測試，數值如能維持95％以上就比較安全；此外，需隨時補充足夠水分，以維持感染期間的新陳代謝，建議多做甩手運動以及擴胸呼吸運動，對健康也會有幫助。

王維昌提醒，染疫後如高燒超過48小時，走路說話會喘或者食慾不振、噁心想吐，甚至頭昏且意識改變，有可能是正在惡化的過程，這時應盡快與主責醫師聯繫，安排進一步處置。

王維昌強調，如果是65歲以上、癌症患者、糖尿病、心血管疾病、肥胖等高風險族群，也可透過衛生局，在全縣的視訊診療機構，找到適當的醫師，協助開立抗病毒藥物，降低中重症機會。

林姿妙表示，痊癒後的王醫師，仍持續配合宜縣府對抗病毒，重回抗疫的前線，而這波疫情來勢洶洶，確診數居高不下，還沒有趨緩的跡象，盼透過醫師王維昌的分享，避免大家過度的恐慌。