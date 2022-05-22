南韓人氣女團TWICE出道7年多都擁超夯人氣，團體日前還到美國舉辦演唱會，不料，經紀公司JYP今（22日）卻公告表示，團員子瑜、娜璉和MOMO搭機返回韓國後，出現了疲憊、咳嗽的症狀，3位成員經PCR檢測後，確診新冠肺炎。

TWICE本月14、15日在美國舉辦舉辦演唱會，人氣很夯的她們不只門票風光秒殺，還是第一組登上美國體育場開唱的韓國女團，不過TWICE才剛結束美國的表演工作，昨天抵達韓國、進行PCR篩檢竟發現，台灣成員周子瑜、韓國成員娜璉和日本成員MOMO都確診新冠肺炎。

經紀公司「JYP娛樂」今發聲明表示，TWICE在美國停留期間每天都會自主快篩，21日返回韓國後，子瑜、MOMO出現咳嗽，娜璉則有感冒症狀，PCR後轉為陽性確診，所幸，子瑜、MOMO和娜璉都打了3劑苗，她們將依規定做隔離。

子瑜雖然身體抱恙，親民的她仍不忘透過剛開通的IG和粉絲互動，子於稍早就曬出與多賢的紐約街頭美照和品嚐龍蝦照，吸引不少粉絲紛紛留言關心：「子瑜有好好休息了嗎」、「早日康復」。