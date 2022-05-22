快篩實名制購買量逐漸趨緩，花蓮有不少藥局剩餘量逐日增加，花蓮縣政府除鼓勵還未購買的鄉親前往購買，縣長徐榛蔚呼籲中央放寬購買資格，讓試劑能在市面流通；實名制快篩示意圖。（羅亦晽攝）

花蓮今新增1096例確診個案，迄今已累計2萬2077人確診，由於縣內快篩實名制購買量逐漸趨緩，不少藥局每日剩餘量逐日增加，花蓮縣政府除鼓勵還未購買的鄉親前往購買，縣長徐榛蔚也向中央喊話，盼能放寬購買資格，讓實名制快篩試劑能在市面上流通。

快篩實名制自上月28日迄今，排隊購買人潮逐漸減緩，藥局剩下不少庫存，花蓮縣衛生局每天都會盤點各藥局庫存量，在記者會上告訴民眾何處還有餘量能購買，呼籲大家除拿自己健保卡購買外，也可拿親朋好友的健保卡協助購買。

衛生局長朱家祥表示，若藥局實名制快篩試劑都銷售完畢，中央就會配付更多試劑到藥局，意即進到縣內的試劑數量會更多，鄉親能買到的數量也會增加，若大家都不去買，以致藥局存貨太多，中央配付的數量就會減少，整個進到縣內的數量就會降低。

針對社區藥局快篩試劑庫存量漸增，縣長徐榛蔚表示，目前一張健保卡每月僅限購一盒實名制快篩試劑，呼籲中央放寬購買資格，例如一周購買一次，讓試劑能在市面上流通，否則都在藥局等待購買，實為可惜。

此外，花蓮縣內高中以下學校（含幼兒園）23日到27日改採遠距教學，暫停實體課程，不過老師仍會到校，屆時家中若不方便執行遠距教學，或家長無法照顧者，學生期間仍可到校上課，校方會提供營養午餐。而原訂於26日開跑的校園BNT接種規畫，也確定延至30日至6月7日啟動。