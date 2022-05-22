導演明金城今年2月驟逝後，留下一對龍鳳胎壯壯和亮亮，兩個孩子至今4個月大，遺孀林沛締（Patty）21日替一雙兒女舉辦收涎趴。明金城生前摯友屈中恆表示原先他和庹宗康、黃小柔也要赴約分享喜悅，但考慮到2個孩子還小，疫情又嚴重就減少群聚先不參加，「來日方長啊，等到疫情趨緩再來好好聚聚。」

明金城這個月百日時，屈中恆和幾個好友有到天祥寶塔看他，和他說說話，也有遇到Patty。雖然疫情關係和Patty較少走動，但因為他們幾位好友有群組，大家都會在上面關心她，且Patty也會分享寶寶的照片讓大家放心，屈中恆看到孩子的成長笑說：「2個孩子眼神從本來呆滯到現在都眼睛會發亮了。」

明金城遺孀林沛締日前為兒女壯壯和亮亮辦收涎趴。（摘自IG）

屈中恆透露失去摯友至今心情上調適得還好，因為告別式結束後大家都各自忙碌，一開始疫情沒那麼嚴重時，舞台劇也可以演出，沒想到過幾個月疫情變化太大，大家就比較少走動。他也提到當時告別式時，幾個好朋友想替壯壯和亮亮成立安家基金，但因為Patty還有許多明金城的身後事必須忙碌，不想再多件事情煩她，所以目前沒有在進行，「這也要Patty點頭答應了才可以啟動啊。」

在明金城過世時，為Patty分擔不少的六月，她則帶著兒女Star 跟Shinny 參加收涎趴。看到亮亮和壯壯讓她想起兒子Star在9個月大時才10公斤，當時在月子中心還是最大隻的，結果現在在同年紀反而變最小隻。六月說有陣子沒看到Peggy 跟亮亮壯壯，這次去這次去也放心不少，我們這些好朋友們也會一起陪伴亮亮壯壯長大。