台啤英熊決定不要夜長夢多！帶著1勝優勢打3戰2勝制挑戰賽的台啤，22日靠著士東、林泰樂與蔣淯安3人得分全都破20，最後以128比110輕取地主桃園雲豹，確定拿下挑戰賽第2勝與最後一張季後賽門票，25日將到鳳山體育館跟高雄海神進行季後賽首輪。

雖然總算迎回德古拉，台啤卻沒讓他先發上陣，而是續用士東先打，雙方開賽互有領先，來到次節，台啤打出9比2小高潮，一度擴大領先到10分，不過雲豹也靠威廉斯凶猛火力緊追，上半場結束，台啤63比59領先，威廉斯半場28分。

雲豹雖在下半場一開始打出7比2，反以66比65超前，不過隨後台啤靠著蔣淯安、士東兩人聯手重新搶回領先優勢，詭異的是，台啤總教練楊志豪始終不讓第三洋將大福上場，就算士東、德古拉兩人先後背上4犯，大福還是穩坐板凳席。

儘管士東最後6分多鐘吞下第5犯，他卻跟林泰樂各拿3分，幫助台啤取得113比101的兩位數領先，接著林泰樂的三分外線持續發威，台啤領先幅度來到18分之多，場上幾乎大局提前底定，雲豹也很清楚他們準備迎接「提前放假」了。

士東與林泰樂各幫台啤貢獻31分，林泰樂更是單場投進8顆三分球，蔣淯安拿下24分、12助攻與9籃板的準大三元，整場比賽也僅休息53秒，德古拉14分、10籃板，朱億宗12分，李啟瑋11分；雲豹以威廉斯47分最高，戴維斯也有26分，吳季穎11分。