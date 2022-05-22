台南市5到11歲兒童注射BNT疫苗下周開打，由於成大醫院24日打500劑，永康奇美醫院25日也打500劑，幾乎一推出就額滿，不少家長憂心搶不到，也質疑數量太少。市長黃偉哲今天強調，中央配送給台南的BNT兒童疫苗有3萬多劑，23日就會送達，家長23日起可在「台南打疫苗」系統預約，25日即可前往醫療院所施打。

黃偉哲表示，中央提供的兒童BNT疫苗23日才會送到台南，約有3萬多劑，25日就能開打，提醒家有5到11歲的幼童，明天起可以在「台南打疫苗」系統預約，如家中小孩想施打莫德納也一樣能自行上平台預約。

他同時也呼籲，由於台南老年人確診仍多，呼籲長者要完整接種疫苗，統計從5月9日起推出65歲以上長者施打疫苗送2劑快篩，至21日已有1萬4941人接種，這項措施將持續到5月30日。

衛生局表示，台南市統計至昨日，今年累計確診個案4萬9284人，2萬1404人已解除隔離，2萬7880人尚在隔離中。

衛生局表示，台南市青少年與兒童第1、2劑（基礎劑）COVID-19疫苗除了透過校園集中接種外，明日起也將開放家長由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗以及12至17歲青少年BNT疫苗，BNT輝瑞兒童劑型疫苗自5月25日起陸續接種，青少年BNT疫苗預計於30日開始接種。

如果6至17歲有意接種莫德納疫苗作為1、2劑（基礎劑），也可透過系統預約，由家長陪同前往醫療院所接種。