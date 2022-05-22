磷酸鐵鋰(LFP)正極材料商立凱-KY(5227)將於下周二(5月24日)受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會，本周受到與美企簽磷酸鐵鋰LFP鋰電材料生產授權備忘錄消息激勵，股價周漲24.37%，一度衝破6、7字頭關卡，雖然周五漲多修正，季線、半年線得而復失，短均仍排列正向。

三大法人方面，外資、自營商逢高調節，本周五天法人僅買超2張。

立凱-KY(5227)17日發布重大訊息，立凱-KY與美國某上市公司(紐約證券交易所)之子公司於2022年5月17日簽署磷酸鐵鋰LFP鋰電材料生產授權備忘錄，由立凱-KY向該客戶提供有關磷酸鐵鋰(LFP)及磷酸鐵錳鋰(LMFP)等鋰電池材料專利與技術授權，協助該客戶在美國建立包括前驅體在內的LFP鋰電池材料量產工廠，為美國終端客戶在本地建立LFP鋰電池材料完整供應鏈，強韌美國本地LFP鋰電池供應鏈的競爭力，減少美國企業目前過於依賴外國提供磷酸鐵鋰(LFP)的巨大商業風險。立凱-KY表示合作內容暫時不宜披露涉合作細節，雙方約定2022年7月1日對外發布相關合作內容。

立凱-KY表示，全球鋰鐵電池相關產業高度集中在大陸，引發歐美終端客戶普遍憂心產業鏈風險，促使歐美政府與電池製造商紛紛加速建立在地或國際聯盟的供應鏈。立凱-KY過去所採取的完全自製的模式，已經無法因應歐美市場未來驚人的龐大需求，因此過去一年開始商業模式的轉型，積極對外展開專利技術授權與轉移，以滿足各國客戶對產能的需求。

總計目前立凱-KY共有41家歐美與亞洲客戶，較去年新增24家，終端應用涵蓋儲能、電動車、固態電池等領域，終端客戶與銷售市場遍及全球。立凱-KY現有客戶的需求成長十分強勁，預計2025年客戶需求將超過每年17萬噸，2028年起每年更將超過52萬噸，與目前一年僅千餘噸的出貨量相比，成長以百倍計。