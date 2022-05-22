中央流行疫情指揮官陳時中今表示，總統很關心新北疫情，但也提到新北基層醫療院所投入不夠多，且急診室人潮多，因此他在上週四與新北醫師公會開會處理。對此，新北市副市長劉和然表示，部長談話還在拿其他縣市跟新北比較，聽了很失望，用人潮判斷新北市的PCR作法，嚴重打擊基層士氣，呼籲陳時中做一個「有擔當、誠實的部長」。

劉和然說，陳部長雖然說有提到，總統、疫情指揮中心可以看看地方實際情況，不要給予太多干預，不要打亂地方節奏，但後續話鋒一轉卻點名新北市，指出有PCR排隊問題、新北市無法跟醫師公會維持好的互動，必須他親自出馬解決。

劉和然表示，這些話聽在耳裡令人難過、失望，代表，全國最高指揮官完全不知道地方第一線情況，新北市醫療量能全國倒數第二、人口全國最多、疫情發展最快，因此從來不跟別人比，但部長卻還在比較。

劉和然強調，部長用一個部立醫院的排隊人潮判斷新北市的PCR作法，暗指新北第一線18家責任醫院、醫療團隊PCR沒有做好，令其他基層人員情何以堪，從去年至今新北市開設最多的篩檢站，社區篩檢總數現已超過77萬，且已開設超過1年，這些部長了解、知道嗎？

另外，新北市與衛福部、醫師公會理事長4月28日曾召開記者會，當天新北也宣布啟動第三階段居家照護，有620間基層診所協助照護，還有976間中醫牙醫一起參與遠距醫療，但中央直到上周四才與基層診所協調，時間落差那麼久，部長怎麼還會覺得新北基層診所沒有一起服務。

劉和然表示，希望中央疫情指揮官格局視野能擴大，未料提到的卻是打擊士氣的談話，因此也拜託陳時中當個擔當、誠實的部長。