疫情推升數位學習成為主流趨勢，為提升教師對數位學習創新教學的意願與知能，新北市教育局今年將培訓近7000名教師完成數位教學相關研習，預計2025年完成全市包括各公私立高中職暨國中小所有教師的培訓。

教育局表示，配合教育部前瞻基礎建設計畫，健全新北市校園網路及數位建設，目前已達成班班有網路目標，以及有77所發展數位學習及科技融入教學的「智慧學習領航學校」。

而疫情時代遠距教學、混合教學均十分普遍，教師應用數位科技進行教學的能力更顯重要，此外，透過數位學習也能針對學習落後學生進行適性化教學及補救教學，達到因材施教目標。

面對疫情帶來的教學劇變，教學場域從實體轉換到虛擬網路上，教育局推出「新北數位學院online go」計畫，陸續推出step by step簡報，包括教學篇、工具篇、班級經營篇和行政篇等各數位教學操作簡報，以簡單易懂方式協助教師。

新北市國教輔導團25位專任輔導員也陪伴老師，與現場老師分享各領域各年段線上課程可以怎麼教，協助老師找到適合自己課堂線上教學模式，利用學年共備、教材共享等方式，降低準備線上教學負擔，提升教學效能。

此外，新北市有8所國中小為5G 新科技學習示範學校名單，各校依據自身數位教學發展需求，採購VR頭盔，如成福國小讓孩子透過VR頭盔，在元宇宙的世界中探索和尋找答案；崇林國中利用VR虛擬實境，讓學生學會物理觀念。

教育局指出，數位教學是推動科技輔助自主學習關鍵，新北市成立智慧學習輔導小組，訂定智慧學習教師初階認證培訓計畫，協助各校全面推動智慧學習初階培訓研習，每年每校教師須有25％的教師完成數位教學相關研習。

另考量數位學習衍生的資訊安全素養議題，也針對新北市教師「資訊安全素養」規劃相關課程，除現行每位教師須完成3小時資安認證研習外，亦要求每年每校教師須有10％的教師完成資訊安全素養相關研習，預計今年完成相關研習教師數近3000人。