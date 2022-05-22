喜樂時代桃園店邀請街頭藝人MaruGuitar李銘倫帶來木吉他彈唱。（喜樂時代提供）

近日多部好萊塢強檔大片輪番上映，《捍衛戰士：獨行俠》、《侏羅紀世界：統霸天下》、《巴斯光年》、《小小兵2：格魯的崛起》等，其中「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演《捍衛戰士》睽違36年推出的續集終於要於25日正式登台。

《捍衛戰士：獨行俠》中，除了湯姆克魯斯、麥爾斯泰勒重磅回歸之外，主要講述一位服役30年的頂尖飛行員，為了繼續翱翔放棄晉升機會，被指派訓練新生代「TOP GUN 菁英小隊」，並執行特殊任務的故事。喜樂時代影城也推出預售活動，凡預購該片電影票乙張，即贈電影主題專屬口罩，讓大家能夠安心觀影。

另外，喜樂時代影城桃園店昨特別邀請到街頭藝人MaruGuitar李銘倫帶來木吉他彈唱，準備了相當豐富的流行音樂曲目，從《華燈初上》片頭曲〈月亮代表我的心〉到周杰倫的浪漫告白神曲〈告白氣球〉，表演曲目也特別與電影做結合，演唱多首與電影相關的主題曲，讓喜愛電影的影迷們在走進影院的時候或電影結束之後，仍然可以透過音樂繼續沈浸在電影的氛圍之中。