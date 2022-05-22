旺旺公益演唱會嘉義市登場 數百志工超嗨

旺旺文教基金會主任周哲仁誇嘉義市防疫做得很好，全有賴市府團隊、各機關團體和志工們共同努力。（呂妍庭攝）

由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視與嘉義市政府社會處一同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今下午在嘉義市文化局音樂廳登場，現場氣氛火熱。（呂妍庭攝）

由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視與嘉義市政府社會處一同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今下午在嘉義市文化局音樂廳登場，數百位各領域志工到場，欣賞藝人們精彩演出，疫情之下，幾乎人人都倍感壓力的當下，第一線志工因這場音樂饗宴，身心靈獲得抒解。

旺旺文教基金會2022「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會列車今開進嘉義市，在社會處號召邀請下，來自社服、文化、衛生、教育、環保等各界志工來到音樂廳，度過一個難忘又輕鬆的午後，嘉市副市長陳淑慧除感謝志工好夥伴與市府團隊一起併肩合作做好防疫工作，也說疫情嚴峻，旺旺文教基金會帶來這麼無私的節目，相信會讓志工感受到這分來自社會的關懷心意。

由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視與嘉義市政府社會處一同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今下午在嘉義市文化局音樂廳登場，還有藝人鐵粉帶著手舉牌到場。（呂妍庭攝）

由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視與嘉義市政府社會處一同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今下午在嘉義市文化局音樂廳登場，主持人與藝人互動引發台下笑聲不斷。（呂妍庭攝）

旺旺文教基金會、中國時報、中國電視與嘉義市政府社會處一同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今下午在嘉義市文化局音樂廳登場。（呂妍庭攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁誇嘉義市防疫做得很好，全有賴市府團隊、各機關團體和志工們共同努力，而今參與演出的藝人朋友，也是義務演出、沒有酬勞，透過表演當志工，希望能為平日在各界奉獻的志工帶人來美好的午後。

主辦單位指出，在各項防疫措施規範下，加上第2劑疫苗接種已達80％，今天演唱會反應相當踴躍，短短一周900張票就索取一空，且演唱會除慰勞志工外，更是傳遞「人人為我，我為人人」的社服概念，期盼更多民眾能投入志願服務行列，成為社會一股安定進化的力量，更期盼在全民團結抗疫下，台灣很快就能走出惶恐陰霾，恢復正常生活。

活動中，旺旺友聯發贈LED三用螢光筆作為伴手禮，讓現場星光閃閃，並請到藝人羅莉塔主持，讓志工們感受到主辦單位的愛與關懷，多位實力派歌手輪翻接力開唱，嘉義媳婦裘海正首次為公益獻唱，台語歌王方順吉、全球巨星陳孟賢、甜心歌手陳翁鈺鈞等人上台，讓台下的志工們不禁跟著節奏拍手、歡呼， 氣氛十分火熱。

藝人在台上賣力演出，台下觀眾也給予正面回應。（呂妍庭攝）