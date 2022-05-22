每個人對待感情的方式不同，有些人認為，即便交往，也要保留個人空間，不必互相干涉太多；但也有些人眼裡容不下一粒沙，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座是醋罈子，認為另一半必須與異性保持距離，否則濃濃的不安感會將他們壓得喘不過氣，對於另一半也忽冷忽熱、不理睬。

▍獅子座

獅子座是典型的大男人或是大女人主義，眼裡容不下一粒沙子，一點點瑕疵就會讓他們崩潰抓狂，吃醋吃到停不下來。因為獅子座個性較強勢，在感情中顯得格外敏感，只要另一半和異性有互動，縱使只是說了幾句話，他們都忍受不了，有著吃不完的醋。

▍巨蟹座

巨蟹座相當沒有安全感，有時候對方根本什麼都沒做，巨蟹就會開始胡思亂想、若即若離，這其實只是因為巨蟹座太愛對方，才會特別愛吃醋，甚至出現情緒化的過激反應，讓另一半相當無所適從。

▍金牛座

金牛座很少會分享自己的內心世界，遇到不開心的事情，會獨自生悶氣，尤其是對另一半吃醋時，態度更是忽冷忽熱，並且越想越覺得委屈，恨不得離對方遠遠的。不過金牛座其實很好哄，只要對方稍微安撫一下，他們就消氣了。

▍雙子座

雙子座佔有慾強、特別愛吃醋，但是又不想把自己小氣的一面展露出來，所以態度會變得忽冷忽熱。雙子座無法接受另一半和異性有任何接觸，就算明知道是公事也會讓他們感到不愉快，每次糾結到最後，就會忍不住將過錯怪到另一半身上，但其實雙子座這麼做，只是想要引起對方注意而已，不是真的要找對方麻煩。