澳洲21日聯邦大選結果宣告變天，由反對黨工黨（Labor）擊敗現任總理莫里森（Scott Morrison）贏得多數席位，睽違9年再次執政。而這位即將接任新總理的亞伯尼希（Anthony Albanese）的背景宛如八點檔戲劇化，據悉他是15歲後才知道自己是一段郵輪邂逅產下的結晶，全由母親瑪麗安娜（Maryanne Ellery）一手拉拔長大，家裡經濟狀況拮据，求學時期就身兼多職以賺取學費。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，亞伯尼希21日晚間發表勝選演說時表示，「我要把國家團結起來、人民聚集起來，因為他們已經受夠了分裂，想要一個和諧、合作的政府。」

「我的母親夢想讓我過上好生活，我希望自己的人生經歷能激勵人們追求那些遙不可及的事物。」

事實上，亞伯尼希從小家庭經濟狀況不盡理想，有記憶以來，他一直認為父親卡羅（Carlo Albanese）在一場車禍中喪命，直到15歲那年，母親才向他坦承真相。「當時我在一艘從雪梨開往英國的遊艇上，邂逅了一位義大利管家，他是你爸，但這段戀情最終沒有圓滿結局，我們分道揚鑣…」

亞伯尼希對母親懷著無限的思念與尊敬，本人曾表示，自己個性和道德觀的養成深受家庭影響。此外，深怕傷了母親的心，直到她去世後才決定尋找失散多年的父親，幸運的是，父子倆也在2009年時團聚。

亞伯尼希小小年紀就開始參與社運活動，12歲時為了幫助家裡的房子被政府徵收，便組織一場集體抗租的罷工。友人表示，「亞伯尼希從小經歷許許多多的抗爭，從中開啟他對社會正義的熱誠。」

文章來源：'Secrets' of Anthony Albanese: Inside the personal life of Australia's newest Prime Minister who went from living in housing commission with his mum to taking out the nation's top job
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