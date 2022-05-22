台灣賽車教父「廖老大」廖志賢因擊敗陸網紅杰尼龜及刷新亞洲紀錄而聲名大噪，但他臨時取消4萬8千元的母親節大餐，遭到店家婉拒，便嗆「你去報警啊，6000元訂金是你定的」引起爭議；對此眼科美女醫師黃宥嘉在臉書分析4點，並分享自己曾遇過取消訂位的狀況。

黃宥嘉今（22日）在臉書針對廖老大取消餐廳的風波先寫下3點看法，分別為「廖老大先生不在乎店家的損失。否則他身為生意人，有錢人一族，他比大家還會算，用不著大家提醒」、「廖老大財大氣粗，把這個氣跟浩然正氣搞混，不在乎大家怎麼看他，因為他真的沒有靠臉蛋、身材、還是名譽賺錢」、「廖老大可能秘書小姐不夠優秀或他真的有非常緊急的情況或他真的記憶力不好，或真的最後關頭才對新冠病毒疫情膽怯投降，以至於必須臨時在1小時取消4.8萬的包廂宴席。」

黃宥嘉認為廖老大可以接受自己的理由，但不習慣接受別人的理由，「所以他覺得6000元沒收就很好，不接受有意見就去叫警察」。

第四點，黃宥嘉表示自己曾無法理解法國、日本米其林等高級餐館或一般餐廳很少需要訂金，但台灣餐廳常要收訂金，「經過廖老大的新聞就徹底明白了。大家可能會說如果餐廳不堪損失，訂金價格提高不就好了，問題在於訂金提高，可能會流失潛在客人。」

黃宥嘉認為先付訂金的制度，潛在顯示有一大群台灣人不在乎信用，「沒有人說真正遇到狀況不能取消，但是不能只在乎自己的困難，而繼續高高在上對店家吧」；黃宥嘉回憶之前某日本餐廳在未收訂金、包廂費的情況下，提供一間包廂給她與另5人好友，未料當日只有3人出席，店家還是維持良好的態度，黃宥嘉和朋友連忙道歉之外，還點高價套餐和酒表達對餐廳的歉意。

黃宥嘉最後下了總結：「我們不是在外國才要維護台灣人的體面，我們身在台灣，對任何人都要維持台灣人的體面，因為這是態度，這是文化，這是彼此尊重。」