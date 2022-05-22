男子阿志（化名）去年4月8日凌晨，騎車行經屏東一處民宅，見屋內燈火通明且大門未鎖，竟擅自進入女屋主房間，趁對方熟睡時撫摸背部，女方查覺後佯裝甩動肩膀，他嚇得逃離現場，事後報警逮到嫌犯，女子霸氣喊不告，但法官仍依猥褻罪一審判刑1年2月徒刑。

遭闖空門的女屋主在法院審理時表示，當天凌晨3時許，正在家裡睡覺，突然感覺有人在摸我的背；當時整間屋子都是亮的，包括客廳、房間，因為習慣不關燈。一開始以為有東西在背上蠕動，但是後來越摸越大力，才驚覺不是東西、可能是人，但是因為害怕，眼睛不敢張開，就假裝甩一下肩膀，對方就離開了。

屋主證稱，沒有聽到房間有翻箱倒櫃聲音，也沒發現房間櫃子有被人動過；且他摸的範圍就是整個上背，橢圓型、大範圍的觸摸，一開始輕輕的，以為是壁虎掉到背上，後來摸的範圍越來越大，手還在背上來回移動，好像在安撫小孩那樣摸來摸去。

阿志則向法官表示，確實以手碰觸女子背部，但矢口否認有何乘機猥褻犯行，他辯稱，當時進入民宅是為了偷竊，不過進去後發現有人趴在床上，以為她發生什麼事，才會用手推一下，沒有猥褻的意思。

但他事後也承認，是好奇想看看女生長相，才會去摸她的背，且在摸之前就知道躺著的是女生，因為頭髮很長，如果是男生，才不會去摸，因為自己對男生沒興趣。

女屋主事後霸氣表示，「沒什麼事就好了，侵入住宅跟猥褻都沒有要告了」；但屏東地院法官認為，阿志已逾越男女分際，只為滿足慾望而侵害女子性自主權，自屬猥褻行為，因此一審仍以猥褻罪判刑1年2月徒刑。可上訴。