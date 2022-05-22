直播經濟正夯，近期劉畊宏線上直播健身操即是發燒話題，新媒體營運技能也成為青年推展商業能力的新顯學。廣西南寧近日舉辦直播與新媒體營運培訓，兩岸青年齊聚一堂交流，該批台青也將成為廣西首批獲得電商領域證書的台胞。

廣西南寧20日舉辦「2022年南寧台胞台商助力鄉村振興行動——桂台（南寧）青年短視頻（短影片）直播實訓」，邀請40多位廣西與台灣的青年共同學習短影片直播與新媒體營運知識；此次活動還同步展開線上培訓，包含大陸各地台青代表、廣西華商會代表、南寧台商台胞等在內，該次培訓同時有逾一千人參加直播培訓課程。

這次培訓考試合格者，將能獲得廣西職業技能鑑定中心頒發的電商領域證書。有參與的台青表示，他們將成為廣西首批持有該證書的台胞。過去，廣西南寧已多次舉辦系列直播培訓活動，提供廣西與台灣兩地青年一個重要的交流平台。

「直播帶貨」於大陸農村開始扮演越來越重要的經濟角色，廣西期望能透過發展新媒體經濟，使當地產品獲得關注、促進鄉村振興。本次培訓即是聚焦鄉村振興短影片直播專題。

近年大陸的電商直播市場相當熱門，「互聯網營銷師」也成為官方認證的新職業，廣西人社部門去年1月開始電商直播專項職業能力考核工作。疫情期間，更掀起電商直播行業的繁榮，傳統電商紛紛嘗試直播帶貨，造就一批成功獲利的主播。

大陸全國台企聯常務副會長、全國台企聯青委會主委周代祥表示，電商直播產業是目前較為符合台青在大陸創業和就業的行業。

事實上，自2020年起，浙江杭州市台協、福建省及國台辦旗下網站「中國台灣網」都曾主辦類似的培訓活動，當時被我國安單位認定培訓台灣網紅為「認知作戰」，大陸國台辦則強調是為台青提供在電商直播行業的就業契機。